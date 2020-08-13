Медведев рассчитывает на хороший результат от разработки вакцин и лекарств от коронавируса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Работа над вакциной и лекарствами от коронавируса вкупе с имеющимся трендом на снижение заболеваемости даст хороший результат в борьбе с новой инфекцией, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"Понятно, что впереди осенний период, сейчас идет активная работа над лекарственными препаратами, над вакцинами. Надеюсь, что все это в совокупности даст хороший результат", - сказал он.

По мнению Медведева, борьба с коронавирусом не закончена. "У нас есть еще масса проблем в этой сфере. Тем не менее то, что было сделано и в масштабах страны, и у вас в Новгородской области показывает, что нам удалось минимизировать те проблемы, которые изначально были исключительно большими", - сказал он.

Замглавы Совбеза также констатировал, что существующий тренд на снижение заболеваемости прослеживается по всей стране, в том числе и в Новгородской области. Он также поблагодарил представителей бизнеса, включившихся в работу по борьбе с инфекцией и минимизацией ее последствий для экономики, за поддержку.