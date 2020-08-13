В Кирове зимой завершат исследование влияния вакцины от полиомиелита на профилактику ОРВИ

КИРОВ, 13 августа. /ТАСС/. Окончательные результаты проведения наблюдательной программы по профилактической эффективности вакцины от полиомиелита "БиВак полио" в отношении ОРВИ в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которая проводится в Кировской области, планируют подвести в декабре 2020 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС Лев Железнов, ректор Кировского государственного медицинского университета (КГМУ), специалисты которого реализуют наблюдательную программу.

В мае глава региона Игорь Васильев сообщил, что в области начато исследование эффективности живой пероральной полиомиелитной вакцины "БиВак полио" производства центра имени Чумакова для профилактики заболеваемости ОРЗ/ОРВИ в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Окончательные результаты мы ожидаем получить в декабре 2020 года. Сейчас мы видим, что люди со сниженным клеточным иммунитетов входят в группу риска по заражению. Когда будет достаточное количество участников программы, будет ясно, как меняется иммунный статус. Набор участников идет, надеемся в ближайшее время ускорить набор, ждем, когда выйдут с каникул студенты, также попросим сотрудников университета принять участие, но, разумеется, все это на условиях абсолютной добровольности", - рассказал Железнов.

Контингент участников

Планируется, что участие в наблюдательной программе примут 1,5 тыс. добровольцев из группы риска - это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта и другие. Ожидается, что за счет выработки неспецифического иммунитета применение вакцины "БиВак полио" позволит снизить заболеваемость и облегчить тяжесть течения заболевания, если оно возникнет.

По словам ректора, основной контингент участников на данный момент - врачи. Университет ведет переговоры с организациями сферы торговли, промышленными предприятиями, автотранспортными компаниями. "Мы предлагаем участвовать в программе, но решают все люди. Я лично сам и члены моей семьи - участники программы наблюдения", - пояснил Железнов.

Как сообщили в администрации Кирова, более 600 человек уже принимают участие в наблюдательной программе. Каждый из добровольцев проходит комплексное обследование у специалистов клиники университета, бесплатно обследуется на коронавирус и на состояние иммунитета. Добровольцем согласился стать глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов. "Если есть возможность минимизировать для людей риски заражения или повысить шансы перенести болезнь в легкой форме, надо этой возможностью воспользоваться и помочь нашим ученым исследовать профилактическую эффективность "БиВак полио", - цитирует Осипова пресс-служба администрации.

Весь период участия в программе здоровье добровольцев находится под контролем специалистов. По итогам участия в программе добровольцы получат компенсацию в размере 3 000 рублей, предоставленную правительством Кировской области. Всего, по словам Железнова, на реализацию программы, в том числе на выплаты участникам, выделено порядка 9 млн рублей.