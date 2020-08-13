Генконсулу России в Хошимине вручили памятную медаль "За мир и дружбу между народами"

ХАНОЙ, 13 августа. /ТАСС/. Генеральному консулу России в городе Хошимине Алексею Попову вручена памятная медаль Союза обществ дружбы Вьетнама (СОДВ) "За мир и дружбу между народами". Об этом сообщила в четверг хошиминская газета "Сайгон зяй фонг".

Почетной награды СОДВ также удостоены консул-советник генконсульства Мария Мизонова и руководитель Русского центра в Хошимине Наталья Золкина.

Выступая на торжественной церемонии, глава хошиминского отделения СОДВ Хоанг Минь Нян подчеркнул большой вклад награжденных в дело укрепления и развития дружеских отношений между Вьетнамом и Россией. Он выразил надежду на продолжение их активной деятельности в интересах дальнейшего развития дружбы между народами двух стран и двусторонних межгосударственных связей.

Генконсул в свою очередь поблагодарил руководство СОДВ за оказанную честь и высокую оценку вклада сотрудников диппредставительства в продвижение традиционно добрых и дружеских отношений между российским и вьетнамским народами. Дипломат выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии диалога и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, на благо интересов народов двух стран, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.