В Казанском метро могут запустить беспилотные поезда

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана рассмотрят возможность запуска в Казанском метро беспилотных поездов. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам встречи с президентом АО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым.

На встрече обсуждались вопросы модернизации подвижного состава Казанского метрополитена, возможности запуска беспилотного движения. С презентацией об организации беспилотного движения в метро Казани выступил управляющий директор АО "Трансмашхолдинг" Андрей Романчиков. Беспилотное движение в метро способствует развитию малолюдных энергоэффективных технологий, ориентируется на пассажира, а всё управление осуществляется по радиоканалу.

"Это привлекательная идея. Автоматизация процессов обеспечивает более надежную работу. Можно объединить наши усилия по разработке и внедрению беспилотного движения", - сказал Минниханов, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

Президент республики поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса. В нее войдут представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, МУП "Метроэлектротранс", исполкома Казани и "Трансмашхолдинг".

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположили 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии. Всего планируется построить четыре ветки подземки.