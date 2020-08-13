Адыгея получит более 61 млн рублей на компенсацию расходов на борьбу с коронавирусом

МАЙКОП, 13 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи ожидают получить более 61 млн рублей от правительства РФ на компенсацию расходов медицинских учреждений региона на борьбу с коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"Правительство РФ утвердило выделение Адыгее 61 431,5 тыс. рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Решение было принято по предложению комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника", - говорится в сообщении.

Направленные дополнительные средства пойдут на возмещение медучреждениям расходов на лечение пациентов с коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар. Средства выделят Адыгее в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ. Затем из республиканского бюджета они поступят в бюджет территориального фонда ОМС. Это позволит обеспечить стабильную работу больниц и поликлиник и оплату труда врачей и других медицинских работников, уточнили в пресс-службе главы республики.

В Адыгее благодаря принимаемым мерам эпидобстановка стабилизируется, медучреждения постепенно возвращаются к штатной работе.

По состоянию на четверг в республике зафиксировали 3 055 случаев коронавируса, за минувшие сутки заболели 20 человек. На лечении находятся 554 заразившихся коронавирусом, число умерших в регионе за весь период составило 22 человека. Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.