Захарова рассказала о тесном контакте России и ВОЗ в создании вакцины от коронавируса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает самый тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам разработки и применения вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Поддерживаем самый тесный контакт с ВОЗ по вопросу разработки и применения будущей вакцины от COVID-19", - сказала она.

Она напомнила, что 11 августа в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса, получившая название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. "Уже более 20 стран проявили к ней практический интерес", - добавила Захарова.