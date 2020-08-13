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Пандемия COVID-19

Захарова рассказала о тесном контакте России и ВОЗ в создании вакцины от коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает самый тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам разработки и применения вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Поддерживаем самый тесный контакт с ВОЗ по вопросу разработки и применения будущей вакцины от COVID-19", - сказала она.

Она напомнила, что 11 августа в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса, получившая название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. "Уже более 20 стран проявили к ней практический интерес", - добавила Захарова.

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Захарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
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