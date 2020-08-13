Власти Архангельской области поддержали создание Арктической лиги КВН

ТАСС, 13 августа. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал инициативу создания Арктической лиги Клуба веселых и находчивых (КВН), сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня движение КВН связывает большое количество талантливых молодых людей, и это удачный способ для них проявить себя в творчестве. Поддерживаю хорошую инициативу создания Арктической лиги КВН, которая могла бы объединить всех наших соседей. Считаю, что в арктической повестке Архангельская область должна быть впереди, в том числе и в части юмора", - процитировали в пресс-службе губернатора.

В сообщении поясняется, что предложение о создании лиги поступило от представителей лиги КВН Архангельской области. Они связывают это с повышением интереса к движению не только в крупных городах региона, но и отдаленных районах. Так, в прошлом году в Архангельске фестиваль КВН собрал более 20 команд. Кроме того, региональные команды неоднократно становились участниками премьер-лиги КВН.

"Создание Арктической лиги позволит приглашать на игры не только команды из соседних республик и областей, но и коллективы, известные всей стране. Такая практика, как считают архангельские любители КВН, повысит уровень мастерства местных команд, а значит, и шансы пройти в высший дивизион проекта на федеральном уровне", - говорится в сообщении.