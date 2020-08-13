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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Илон Маск предложил помощь белорусам

Глава SpaceX отреагировал на сообщение пользователя Twitter, который призвал его "рассказать всем о жестоких действиях милиции"

ТАСС, 13 августа. Американский предприниматель Илон Маск заявил в четверг, что видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как правоохранительные органы республики жестко разгоняют протестующих, несогласных с результатами президентских выборов, вызывают у него жалость.

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Таким образом он прокомментировал запись в Twitter одного из пользователей, который, высказываясь о протестах в Белоруссии, с целью привлечения внимания мировой общественности отметил на своей публикации аккаунт Маска, а также другого американского бизнесмена - Билла Гейтса. В сообщении пользователь призвал их "рассказать всем о жестоких действиях милиции".

Комментируя данную запись, Маск указал, что ему "жаль слышать это" и спросил у пользователя, чем он может помочь.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
БелоруссияМаск, ИлонПротесты в Белоруссии после выборов президента
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