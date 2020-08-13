{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокурор России заработал в 2019 году 4,9 млн рублей

Игорь Краснов был назначен на этот пост в январе 2020 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Доход генпрокурора РФ Игоря Краснова за 2019 год составил 4,9 млн рублей. Он заработал меньше всех своих заместителей, следует из опубликованных Генеральной прокуратурой сведений о доходах, расходах и имуществе.

Краснов был назначен на пост генпрокурора в январе 2020 года, до этого он занимал должность замглавы Следственного комитета РФ. Доход Краснова за 2018 год составил 4,54 млн рублей.

Согласно декларации, в его собственности находится (или находилась) доля в квартире площадью 124,3 кв. м, еще одна доля в этой же квартире принадлежит несовершеннолетнему ребенку Краснова. Кроме того, в его пользовании (не в собственности) находилась дача площадью 213,3 кв. м, а в пользовании ребенка - квартира площадью 66,7 кв. м.

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман за прошлый год заработал 6,2 млн рублей. Доходы других заместителей Краснова составили от 4,6 до 21,8 млн рублей. Больше всех заработал замгенпрокурора Алексей Захаров.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
Медведев считает, что без школы и дома культуры населенный пункт обречен на вымирание
Председатель "Единой России" отметил неплохое развитие партийных проектов в Новгородской области, добавив, что они позволяют решать имеющиеся в регионе проблемы
Читать полностью