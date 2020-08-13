Генпрокурор России заработал в 2019 году 4,9 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Доход генпрокурора РФ Игоря Краснова за 2019 год составил 4,9 млн рублей. Он заработал меньше всех своих заместителей, следует из опубликованных Генеральной прокуратурой сведений о доходах, расходах и имуществе.

Краснов был назначен на пост генпрокурора в январе 2020 года, до этого он занимал должность замглавы Следственного комитета РФ. Доход Краснова за 2018 год составил 4,54 млн рублей.

Согласно декларации, в его собственности находится (или находилась) доля в квартире площадью 124,3 кв. м, еще одна доля в этой же квартире принадлежит несовершеннолетнему ребенку Краснова. Кроме того, в его пользовании (не в собственности) находилась дача площадью 213,3 кв. м, а в пользовании ребенка - квартира площадью 66,7 кв. м.

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман за прошлый год заработал 6,2 млн рублей. Доходы других заместителей Краснова составили от 4,6 до 21,8 млн рублей. Больше всех заработал замгенпрокурора Алексей Захаров.