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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Джаред Лето поддержал протестующих в Белоруссии

Артист выложил в сториз Instagram несколько фотографий с митингов, сопроводив их подписью "Мы с вами, Белоруссия!"

ТАСС, 13 августа. Американский певец и актер Джаред Лето поддержал протестующих в Белоруссии на своей странице в Instagram.

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Вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars и обладетель премии "Оскар" за роль в фильме "Даласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013) выложил в сториз несколько фотографий с митингов, сопроводив их подписью "Мы с вами, Белоруссия!".

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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