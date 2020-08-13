Джаред Лето поддержал протестующих в Белоруссии

Вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars и обладетель премии "Оскар" за роль в фильме "Даласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013) выложил в сториз несколько фотографий с митингов, сопроводив их подписью "Мы с вами, Белоруссия!".

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.