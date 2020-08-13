Власти Эстремадуры считают, что испанский регион переживает вторую волну коронавируса

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Правительство испанского автономного сообщества Эстремадура считает, что регион уже столкнулся со второй волной нового коронавируса. Об этом заявил в четверг замглавы кабмина и советник департамента здравоохранения автономии Хосе Мария Вергелес.

"Мы сталкиваемся со второй волной коронавируса, - уточнил он. - Нет никаких сомнений". Политик обратил внимание на необходимость действовать "очень решительно в ближайшие дни по мере выявления вспышек" и новых инфицированных.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 330 тыс. заболевших, из них свыше 28,5 тыс. пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Уровень заражения коронавирусом в Испании заметно снизился по сравнению с показателями апреля. Однако после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.