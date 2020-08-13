Почти 400 владимирских медиков заразились коронавирусом за время пандемии

ВЛАДИМИР, 13 августа. /ТАСС/. Почти 400 медработников во Владимирской области заразились коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщила в четверг журналистам и.о. директора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина.

"Медработников переболело 380 человек, из них выздоровело 226, сейчас остаются на больничном 150 человек, всего умерли пять человек",- сказала она.

О массовом случае заражения медработников в регионе стало известно в середине мая, когда власти сообщили о том, что коронавирус подтвердился у более 70 сотрудников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира.

Всего в регионе на 13 августа зарегистрировано 5 876 случаев коронавируса, в том числе 20 случаев - за последние сутки. Вылечились 5 249 человек, умерли 175 пациентов.