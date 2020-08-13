Reuters: ByteDance блокировала критику Китая в своем приложении в Индонезии

ТАСС, 13 августа. Китайская компания ByteDance, запустившая социальную сеть TikTok, якобы блокировала материалы с критикой КНР в одном из своих приложений. Как сообщило в четверг агентство Reuters, речь идет о новостном агрегаторе Baca Berita (BaBe), популярном на территории Индонезии и принадлежащем ByteDance .

По словам источников агентства, по указанию пекинского офиса ByteDance сотрудники дочерней индонезийской компании удаляли материалы, в которых правительство Китая или его действия представали в негативном свете. К публикации в приложении не допускались сообщения о территориальном споре в Южно-Китайском море, даже если они исходили от государственных СМИ Индонезии.

Подобная цензура применялась с 2018 года, когда китайская корпорация приобрела компанию, которой принадлежали права на приложение Baca Berita. Однако со второго квартала 2020 года, как сообщил один из источников Reuters, эта практика ушла в прошлое. Кроме того, другой источник связывает блокировку материалов с тем, что "компания хотела, чтобы приложение не ассоциировалось с политикой".

Представители индонезийской компании-разработчика приложения опровергают информацию о якобы имевшей место цензуре и настаивают, что работают в соответствии с законами страны. "Беглый поиск в нашем приложении показывает множество статей и видео на темы, материалы по которым мы якобы удаляем", - ответили представители Baca Berita. В ByteDance заявили, что им нечего к этому добавить.

Население Индонезии составляет около 270 млн человек, причем половина из них младше 30 лет, что представляет большой интерес для ByteDance с ее социальной сетью TikTok. По данным Reuters, в Индонезии приложение TikTok было скачано свыше 147 млн раз. Приложение Baca Berita было самым популярным новостным агрегатором Индонезии в 2019 году, его ежемесячная аудитория составляла больше восьми млн пользователей.