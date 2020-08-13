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В Белгосфилармонии опровергли информацию о забастовке творческих коллективов

Эти сообщения "являются фейком", отметили в учреждении

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белорусская госфилармония опровергла информацию о забастовке творческих коллективов, сообщает в четверг агентство "БелТА".

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"В связи с появившимися на отдельных интернет-ресурсах новостями о "забастовке" в Белорусской государственной филармонии официально заявляем, что данные сообщения являются фейком, не имеющим ничего общего с действительностью и направлены на разжигание напряженности в обществе. Все коллективы Белорусской государственной филармонии работают в обычном режиме, готовятся к новому концертному сезону. Мы заинтересованы в стабильной творческой работе в нашем мирном и прекрасном городе Минске", - отметили в учреждении.

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