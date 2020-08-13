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Собянин назвал слухами информацию о возвращении ограничений в Москве с 15 сентября

Мэр столицы призвал москвичей не верить слухам
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Информация о том, что связанные с коронавирусом ограничения будут вновь введены в столице с 15 сентября, является слухами, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Я много раз уже говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет. Не нужно верить слухам", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 250 303 случая заражения, из них 692 - за последние сутки. Выздоровели 193 473 человека, умерли 4 622. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 787. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

О мерах

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

В новость были внесены изменения (16:55 мск) — добавлены подробности по тексту.

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