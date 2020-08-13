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"Яндекс" сообщил посольству России о посещении правоохранителями офисов в Минске

В компании отметили, что подробную информацию "в связи с возникшей ситуацией дипломаты ожидают получить позже"

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Представители "Яндекса" проинформировали посольство РФ в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов в Минске. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе диппредставительства.

"Представители "Яндекса" проинформировали посольство РФ в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов в Минске, - сказано в сообщении. - На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы". В пресс-службе отметили, что подробную информацию "в связи с возникшей ситуацией дипломаты ожидают получить позже".

"Важно уточнить причины", - отметили в посольстве.

В четверг прошли обыски в офисах "Яндекса" в Минске, силовики представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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