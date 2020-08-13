Снетогорский женский монастырь в Пскове прекратил прием паломников из-за коронавируса

ПСКОВ, 13 августа. /ТАСС/. Один из древнейших монастырей Пскова - Снетогорский - прекратил прием посетителей и проведение экскурсий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба монастыря.

"По благословению митрополита Тихона монастырь закрывает свои ворота для посетителей в связи с усложнившейся эпидеомологической обстановкой. Экскурсии проводиться пока не будут. Службы на прихрамовой территории - по воскресным дням и праздникам. Чайная и иконно-книжная лавка закрыты. Заказать требы, приобрести книги, утварь, свечи и купить продукцию нашего монастыря можно в ларьке напротив святых врат", - отмечается в сообщении.

10 августа пресс-служба Псковской епархии сообщила о том, что новый очаг заражения коронавирусом в Псковской области обнаружили на территории Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря. В нем инфицировано 10 монахов, некоторые из них были госпитализированы. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Псковской области зафиксировано 4 070 случаев заражения и 58 летальных исходов. Выздоровели 2 875 человек.

Снетогорский монастырь - действующий женский монастырь в Пскове, расположен на вершине Снятной Горы, образующей мыс. Монастырь является одним из древнейших монастырей в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Святыня претендует на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из ключевых достопримечательностей региона.

В 2018 году в беседе с журналистами митрополит Псковский и Порховский Тихон признал, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты.