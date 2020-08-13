ТАСС лидирует по цитируемости по итогам июля 2020 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым среди российских информационных агентств в июле 2020 года. Об этом в среду журналистам сообщили в компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало, что Лефортовский суд вынес решение о заключении под стражу Ивана Сафронова. Также ТАСС сообщал, что Сергей Фургал подозревается в организации как минимум двух убийств и одного покушения на убийство", - говорится в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС - 15 641,14, за ним следуют РИА Новости -15 508,57 и "Интерфакс" - 4 475,85.

Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом 3 101,81, на второй позиции - "Коммерсантъ" (2 377,69), на третьей - "Российская газета" (990,21).

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 58 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.