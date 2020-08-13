"Юридический автобус" оказал помощь 1,3 тыс. жителям поселений в Новгородской области

ТАСС, 13 августа. Специалисты "юридического автобуса" (проект по оказанию юрпомощи), который курсирует по отдаленным населенным пунктам Новгородской области, за первый месяц работы оказали помощь 1,3 тыс. жителям региона. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на прошедшей в четверг в формате видеосвязи встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

"Один из новых проектов, который мы начали по вашему поручению - это проект оказания юридической помощи людям в населенных пунктах. Вопросов много, люди, конечно, сталкиваются с проблемами с законодательством, и у нас появился такой "юридический автобус", который начал работать буквально месяц назад, но уже 1 300 жителей Новгородской области в отдаленных местах получили консультации по своим правам. Очень востребованной оказалась история", - сказал Никитин.

Никитин добавил, что в юридическом автобусе оборудовали небольшой кабинет, где специалисты консультируют жителей, помогают с составлением документов.