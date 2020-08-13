В Финляндии рекомендовали носить маски в общественном транспорте

ХЕЛЬСИНКИ, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Финляндии поддержало рекомендацию носить защитные маски в общественном транспорте в период пандемии. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин.

"Национальный институт здравоохранения и социального развития рекомендует использовать маски в общественном транспорте и в других ситуациях, когда нельзя избежать близкого контакта с другими людьми. Правительство поддерживает эту рекомендацию", - сказала она. По словам премьера, граждане сами должны будут покупать маски, однако муниципалитеты окажут помощь малоимущим в их приобретении.

Марин сообщила также, что для трех регионов страны вновь вводится рекомендация по удаленной работе - речь идет о больничных округах Хельсинки и Уусимаа, Варсинайс-Суоми и Лянси-Похья. Там в настоящее время наблюдается наибольший прирост новых случаев инфицирования.

Маски в поездах

Финский железнодорожный оператор VR после решения правительства сообщил, что в пригородных электричках и поездах дальнего следования в Финляндии теперь вводится рекомендация по использованию пассажирами защитных масок.

"VR рекомендует своим клиентам в дальнейшем использовать маски во всех электричках и поездах дальнего следования. В поездах дальнего следования будет вестись продажа масок. Работающие в поездах сотрудники VR также будут носить маски", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что речь идет только о рекомендации, путешествовать на поезде можно будет также и без маски.

Кроме того, ранее компания также предоставила пассажирам возможность в целях безопасности в период пандемии выкупать место рядом или целое купе.

Коронавирус в Финляндии

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за минувшие сутки на 42, достигнув 7 683. С начала пандемии в стране зафиксированы 333 летальных исхода. Согласно последним оценкам института, в республике наблюдается явный рост числа заражений в сутки по сравнению с низкими показателями начала июля.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня республика открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля - для почти 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами, но затем вернула ограничения для некоторых из них. Граница с РФ остается закрытой как минимум до 8 сентября.

С 16 июня в стране отменено чрезвычайное положение, которое было введено в марте из-за пандемии. С 1 августа разрешены мероприятия с участием более 500 человек и отменена рекомендация о переводе сотрудников на удаленную работу.