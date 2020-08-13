В Мексике рассказали, что запросили информацию о российской вакцине от коронавируса

ТАСС, 13 августа. Правительство Мексики запросило у российской стороны информацию о вакцине от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард сообщил в четверг на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

"Да, мы на связи с ними, конечно. <...> Мы попросили у них клиническую информацию, которая должна будет получить оценку Минздрава", - сказал Эбрард, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.