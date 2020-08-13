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Пандемия COVID-19

Захарова призвала планирующих посетить Черногорию учитывать действующий там режим эпидемии

Официальный представитель МИД РФ посоветовала при планировании поездок за рубеж "оценивать ситуацию с медицинской точки зрения"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, собирающихся посетить Черногорию, учитывать при планировании поездки введенный в этой стране с 21 июля всеобщий режим эпидемии коронавируса.

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"В этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии [коронавируса]. Он, напомню, действует до сих пор", - сказала она в четверг на брифинге.

Захарова призвала россиян "оценивать ситуацию с медицинской точки зрения" при планировании поездок за рубеж. "Динамика распространения заболевания [в Черногории] имеет волнообразную траекторию, и это не позволяет достоверно судить о реальной эпидемиологической обстановке", - добавила она.

Ранее Национальный координационный совет по борьбе с инфекционными заболеваниями Черногории принял решение включить Россию в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию балканской республики. Ее правительство отметило, что такое решение принято на основе "нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории". На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе черногорской экономики. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.

Теги
ЧерногорияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
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