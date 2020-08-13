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Пандемия COVID-19

Будут ли линейки в День знаний? Главное о коронавирусе за 13 августа

© Юрий Смитюк/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 907 758 случаев заражения, из них новых — 5057. За сутки умерли 124 человека за весь период — 15 384.
  • Каждый регион России самостоятельно примет решение о формате школьных линеек 1 сентября.
  • В Ленинградской области разрешили проводить 30-минутные линейки в День знаний.

Москва

  • Всего зафиксировано 250 303 случая заражения, из них новых — 692.  
  • Торжественных линеек и других массовых мероприятий в московских школах не будет, но учебный год начнется 1 сентября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
  • Мэр назвал назвал слухами информацию о возвращении ограничений в Москве с 15 сентября.
  • Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 20,6 млн случаев заражения, умерли более 749 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Индонезии не откроют границы для туристов до конца 2020 года.
  • Поэтапное смягчение карантина в Казахстане начнется с 17 августа.
Теги
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