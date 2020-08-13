Будут ли линейки в День знаний? Главное о коронавирусе за 13 августа

Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что не обладают достаточной информацией о российской вакцине от COVID-19

В настоящее время в мире ведется разработка более 170 вакцин от коронавируса, напомнил старший советник генерального директора организации Брюс Эйлворд

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