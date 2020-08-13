В Ленинградской области разрешили проводить 30-минутные "линейки" в День знаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия в День знаний в Ленинградской области будут проводиться с ограничениями по времени в 30 минут, а также по числу участников - не более 120 учащихся. Соответствующее постановление правительства региона опубликовали в четверг на его сайте.

"Организовать с 1 сентября 2020 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, предусмотреть: продолжительность торжественных мероприятий не более 30 минут; проведение при благоприятных условиях на свежем воздухе; количество участников мероприятий не более 120 обучающихся", - говорится в постановлении.

Общее число приглашенных на "линейки" родителей и гостей также не должно превышать 120 человек. При этом они должны размещаться отдельно от учеников и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

В тексте постановления также отмечается, что сам образовательный процесс в школах региона, а также реализация дополнительных общеобразовательных программ разрешили в очной форме.