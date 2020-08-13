Каждый регион России самостоятельно примет решение о формате школьных линеек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидситуации, заявил в четверг ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах, исходя, прежде всего, из требований по защите здоровья. Там, где примут решение "живые" линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним", - заявил министр.

Министр подчеркнул, что 1 сентября в планах начать традиционный образовательный процесс в очном режиме по всей стране с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. "Сценарий и форма проведения первой линейки "Дня знаний" у всех будет разной" - добавил Кравцов.

Министр отметил, что 1 сентября - особый день для педагогов, школьников их родителей. "Уверен, и я думаю, что все со мной согласятся, в нынешнем году самым важным будет соблюдение санитарных норм, чтобы никто из участников первых школьных звонков или уроков не заболел", - сказал министр.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый учебный год в столичных школах начнется 1 сентября, но торжественных линеек и других массовых мероприятий в этот день проводиться не будет.