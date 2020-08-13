В Крыму стартовал молодежный яхтенный поход

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Четырехдневный молодежный яхтенный поход "Юнармейская миля" по маршруту Ялта - Феодосия - Керчь стартовал в четверг в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального госкомитета молодежной политики.

"Развитие морских направлений неотъемлемая часть нашего Крыма, в которую с сегодняшнего дня, возможно, вступают в ряды будущие капитаны и все те, кто готовы служить государству в морских краях", - цитирует пресс-служба председателя государственного комитета молодежной политики Крыма Сергея Селимова.

В пресс-службе уточнили, что в походе на трех яхтах участвуют 10 крымских юнг региональной организации "Юнармии" старше 15 лет в сопровождении пяти взрослых и капитанов судов.

Поход проводится в рамках программы мероприятий "Года памяти и славы России" и посвящен 75-летию Победы, а также 230-летию Керченского морского сражения и 175-летию создания Русского географического общества. На маршруте запланировали возложение цветов на месте потопления фашистами в 1941 году санитарного транспорта "Армения", а также совместное возложение цветов на воду с борта яхт на траверзе мемориала Керченско-Эльтигенской десантной операции "Парус".

Поход планируют завершить в понедельник 17 августа.