Субсидирование регионов для защиты от паводков продолжится в 2021 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральное финансирование региональных проектов по берегоукреплению и защите от паводков продолжится в 2021 году, несмотря на окончание федеральной целевой программы (ФЦП) "Вода России". Об этом ТАСС заявил советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ярослав Вольпин.

"Благодаря ФЦП "Вода России" в регионах проведена большая работа по ремонту и строительству плотин, дамб и других защитных сооружений. Программа берегоукрепления, начатая в 2012 году, не закончится в 2020 году с окончанием ФЦП. У нас есть Водная стратегия до 2030 года, которая подразумевает огромное количество мероприятий. Также государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" остается основным нашим документом по водному хозяйству", - сказал Вольпин.

По его словам, начиная с 2021 года субсидии из федерального бюджета по направлению "Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)" будут представляться в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", подпрограмма "Использование водных ресурсов", утвержденной правительством в 2014 году.

О программе "Вода России"

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (ФЦП "Вода России") - государственная программа, направленная на достижение целей концепции долгосрочного социально-экономического развития России и Водной стратегии до 2030 года. Входит в государственную программу "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Ряд научно-исследовательских работ, проведенных в ходе ФЦП, легли в основу паспортов федеральных проектов нацпроекта "Экология". Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.