Полиция задержала нескольких участников митинга у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Несанкционированный митинг у посольства Белоруссии в Москве завершился задержанием нескольких его участников. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

К 17.00 у здания посольства на Маросейке собралось около 20 человек. Некоторые пришли с плакатами. К этому времени охрана посольства была усилена. Около 18:00 полицейские задержали нескольких участников несанкционированного мероприятия, остальные разошлись.

Обстановка у здания диппредставительства спокойная, рядом с ним стоят несколько автобусов полиции. Пешеходное движение по одной из сторон Маросейки на участке напротив посольства частично перекрыто, людей просят проходить по противоположной стороне дороги.