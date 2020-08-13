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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Полиция задержала нескольких участников митинга у посольства Белоруссии в Москве

Всего у здания посольства республики на несанкционированный митинг собрались около 20 человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Несанкционированный митинг у посольства Белоруссии в Москве завершился задержанием нескольких его участников. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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К 17.00 у здания посольства на Маросейке собралось около 20 человек. Некоторые пришли с плакатами. К этому времени охрана посольства была усилена. Около 18:00 полицейские задержали нескольких участников несанкционированного мероприятия, остальные разошлись.

Обстановка у здания диппредставительства спокойная, рядом с ним стоят несколько автобусов полиции. Пешеходное движение по одной из сторон Маросейки на участке напротив посольства частично перекрыто, людей просят проходить по противоположной стороне дороги.

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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