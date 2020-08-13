На Ставрополье все ученики начальных классов получат бесплатное горячее питание

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Бесплатным горячим питанием в Ставропольском крае охватят всех учеников 1-4 классов, всего 132 тыс. человек. Регион выполнил все обязательства по январским поручениям президента, сообщили журналистам в четверг в управлении по информполитике правительства края.

"В Ставропольском крае с 1 сентября 2020 года бесплатными горячими обедами будут обеспечены 100% обучающихся 1-4 классов школ - более 132 тыс. человек. На эти цели планируется направить 557,2 млн рублей, в том числе 523,8 млн - средств федерального бюджета. Соответствующее соглашение с Минпросвещения будет заключено в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в крае подготовили семь документов, обеспечивающих требования к школьным бесплатным обедам, материально-технической базе образовательных организаций. Внесли изменения в соответствующие региональные законы, госпрограмму края "Развитие образования" и другие документы, в стадии согласования - дорожная карта и порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов.

"В настоящее время общеобразовательные организации края заключают контракты на поставку продуктов, преимущественно со ставропольскими товаропроизводителями. На особом контроле - качество школьных обедов и соблюдение требований Роспотребнадзора к дезинфекции помещений, мебели и посуды, социальному дистанцированию и обеспечению средствами индивидуальной защиты работников пищеблоков", - говорится в сообщении.

Обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. Расходы регионов на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета.