В Кировской области почти треть проб воды не соответствует санитарно-химическим нормам

КИРОВ, 13 августа. /ТАСС/. Более 30% проб питьевой воды в Кировской области не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, сообщается в четверг на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

"В первом полугодии 2020 года Управлением продолжалось исследование воды, доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям составила 30,4%, по микробиологическим показателям - 2,9%, по паразитологическим показателям неудовлетворительных результатов нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2012 года качество воды в разводящей сети водопроводов области повысилось. "По микробиологическим показателям в динамике за 2012-2019 годы [наблюдается] уменьшение доли неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в два раза [до 2,6% в 2019 году] и стабилизация неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям на уровне 12%", - отмечают в ведомстве.

В рамках региональной программы "Чистая вода" в настоящее время идет реконструкция водоочистных сооружений в поселке Среднеивкино. Также, по данным областного правительства, в 2021-2022 годах работы будут проводиться в Даровском, Омутнинском, Опаринском, Слободском районах, в Кирове и Вятских Полянах. Всего регион рассчитывает получить федеральное финансирование в размере порядка 1,4 млрд рублей до 2024 года.