В ВОЗ заявили, что не обладают достаточной информацией о российской вакцине от COVID-19

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. ВОЗ на данном этапе не обладает достаточной информацией относительно разработанной в РФ вакцины от коронавируса, чтобы рекомендовать ее масштабное применение. Об этом заявил в четверг не брифинге старший советник генерального директора организации Брюс Эйлворд.

"Вопрос касается того, будет ли ВОЗ содействовать расширению применения данной вакцины, - сказал он. - У нас нет достаточной информации. Мы ведем обсуждения с РФ для того, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы выяснить статус этого продукта и те клинические испытания, через которые он прошел, для определения последующих шагов".

Эксперт напомнил, что в настоящее время в мире ведется разработка более 170 вакцин от коронавируса. "Из них 26 вакцин проходят клинические испытания, и одна из них - это российская вакцина", - сказал Эйлворд. Однако она не включена в портфель международного механизма COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса, когда она появится.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.