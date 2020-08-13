Глава ВОЗ заявил, что мир нуждается в разработке большого числа вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Мировое сообщество нуждается в разработке большого числа вакцин против коронавируса, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Разработка вакцин - это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находятся сейчас на ранней стадии разработки, - сказал он. - Мир нуждается в многочисленных вакцинах-кандидатах различных типов, чтобы иметь максимальные шансы на достижения решения".

По словам гендиректора, следует ожидать превышения спроса над предложением, когда вакцины будут созданы. "Повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к "вакцинному национализму" и это вызывает риск сильного роста цен", - сказал он, призвав мировое сообщество к солидарности в решении вопроса о доступе населения планеты к вакцинации.

$100 млрд на средства борьбы с коронавирусом

Разработка средств борьбы с коронавирусом потребует инвестиций в размере не менее $100 млрд. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере $100 млрд на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются", - сказал он.