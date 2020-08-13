Глава Минздрава Бразилии допустил возможность закупки российской вакцины от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу не исключает возможности закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом глава ведомства заявил в четверг в ходе парламентских слушаний.

"Да. мы присматриваемся к российской вакцине: и если наши ожидания оправдаются, то мы должны будем принять участие, будь то через Технологический институт Параны или через другие производственные предприятия", - заявил и. о. министра.

Вместе с тем, по словам главы Минздрава, переговоры о сотрудничестве с Россией находятся на начальной стадии и бразильские власти "не до конца владеют информацией" о пройденных этапах ее разработки и контрольных показателях. "Возможно, все это уже есть, но нам предстоит много переговоров, чтобы получить разрешение Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору, фармрегулятор - прим. ТАСС) и говорить о ее закупке", - пояснил Пазуэллу.

В среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и губернатор Параны Ратиньо Жуниор подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого в этом южном регионе Бразилии планируется провести тестирование российской вакцины против коронавируса с последующей возможностью ее производства. Церемония прошла в формате видеоконференции.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.