ВОЗ пока не подтверждает возможность заражения коронавирусом во второй раз

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ поступают сообщения о том, что в некоторых странах имели место случаи якобы повторного заражения. "Но это пока не подтверждено", - подчеркнула ван Керкхове.

"Тут необходимо принимать во внимание многие факторы, - отметила эксперт. - Например, через какие тесты прошел человек. Бывают случаи, когда тест дает положительный, отрицательный и потом опять положительный результат. Но это не означает повторное инфицирование".

"Еще один элемент - это иммунная реакция после инфекции, - продолжила она. - Мы пока не знаем, сколько по времени сохраняется иммунитет и насколько он силен".

"Здесь есть вопросы, на которые пока нет ответов. Но мы активно следим за ситуацией", - подытожила ван Керкхове.