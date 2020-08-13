В Калининградской области 1 сентября пройдут линейки для первоклассников и выпускников

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, в Калининградской области пройдут 1 сентября только для первоклассников и учеников выпускных 9 и 11 классов. В остальных классах пройдут классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в этом году пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов и продлятся не более 30 минут. Родители смогут присутствовать на этих мероприятиях. Им разрешено находиться на расстоянии не ближе полутора метров от детей, обязательно в медицинской маске. Для остальных учеников будут проведены классные часы, посвященные 75-летию Великой Победы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Учебный год планируется начать в штатном режиме с учетом требований Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ. Дезинфекция помещений в школах будет проводиться не реже трех раз в неделю. Каждая школа обязана сохранить термометрию на всех входах, установить дезинфекторы для рук с антисептическими средствами и дезары. За каждым классом должны закрепить отдельный кабинет по всем предметам, кроме занятий, которые требуют использования дополнительного оборудования (физкультура, химия, изо, физика). Школам запрещается вводить шестидневную учебную неделю для учеников начальной школы.

"До 1 сентября школы обязаны оповестить родителей и детей о том, как будет организован учебный процесс, как будут рассаживать детей, в каком кабинете они будут заниматься, в какое время смогут посещать столовую. Информация должна быть размещена на сайте образовательного учреждения до 30 августа", - отметила министр образования области Светлана Трусенева.

В области 1 сентября откроются 177 школ. За парты сядут более 114 тыс. детей, в том числе около 14 тыс. первоклассников. Обучение начнется в очном формате с возможностью использования дистанционных образовательных технологий для факультативных и элективных учебных занятий.