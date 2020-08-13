США ликвидировали три канала по финансированию терроризма в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты сорвали три крупные финансовые кампании по спонсированию терроризма в киберпространстве и изъяли большое количество криптовалютных счетов исламистских террористических организаций. Об этом в четверг говорится в заявлении американского Минюста.

"Сегодня министерство юстиции объявило о ликвидации трех кампаний по финансированию терроризма с использованием киберпространства, в которых участвовали бригады "Аль-Кассам" ("Бригады Иззэддина аль-Кассама" - прим. ТАСС) , представляющие военное крыло ХАМАС, "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - заявили в ведомстве.