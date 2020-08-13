В Белоруссии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло более чем на 100

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Белоруссии за сутки составило 101, что на четыре больше показателя предыдущего дня. Общее число инфицированных достигло 69 203 (около 0,74% от общей численности населения). Об этом сообщил в четверг Минздрав республики в своем Telegram-канале.

"Зарегистрированы 69 203 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 599 пациентов (4 за сутки) с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 285, до 66 178. В стране провели 1 392 662 теста на коронавирусную инфекцию, за последние 24 часа - 8 636. Тестированием на данный момент охвачено 14,8% населения страны. Коэффициент распространения вируса за последние 8 дней составляет 0,74.

Максимальное число инфицированных коронавирусом за сутки выявлялось в апреле, когда ежедневно заболевали свыше 900 человек. В условиях пандемии белорусские власти не стали вводить карантин. Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус. Минздрав сообщил, что прогнозирует вторую волну коронавирусной инфекции в ноябре-декабре текущего года.