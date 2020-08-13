Псковская область получит более 86 млн рублей на питание школьников

ПСКОВ, 13 августа. /ТАСС/. Псковская область в 2020 году получит более 86 млн рублей из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Большинство школ региона построили в 60-70-х годах прошлого века, поэтому для выполнения указа президента РФ об обеспечении детей горячим питанием властям региона пришлось отремонтировать пищеблоки, сообщили в четверг в пресс-службе администрации области.

"Псковская область в этом году получит более 86 млн рублей на софинансирование расходов по организации бесплатного горячего питания младших школьников в рамках государственной программы "Развитие образования". Большинство школ в регионе - 1960-70-х годов постройки, поэтому многие помещения нуждались в ремонте и замене оборудования", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Псковской области горячим питанием в целом обеспечили порядка 90% учащихся. "На сегодняшний день в рамках поручений губернатора Михаила Ведерникова с муниципалитетами проведена детальная проработка вопросов организации питания младших школьников. Учтены все нюансы, в том числе пожелания родителей и учителей. Соответствующие заявки отправлены в Минобразования РФ. В настоящее время основная часть мероприятий, за исключением некоторых работ капитального характера, выполнена", - приводит пресс-служба слова председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

В частности, власти региона решили вопрос в Залитской школе Псковского района и Нежадовской школе Плюсского района, где ранее горячее питание учащимся не предоставлялось. В Подборовской школе Гдовского района к началу учебного года будет завершен капитальный ремонт пищеблока и столовой. В ряде учреждений образования также выполнены косметические ремонты помещений для приема и приготовления пищи. "Кроме того, в Воронцовской и Гдовской школах вопрос с нехваткой посадочных мест решен за счет изменения графика учебного процесса. А в Башовской, Насвинской и Гдовской средних школах вместо изношенного оборудования приобретено новое", - говорится в сообщении.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников начальной школы с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. На совещании во вторник глава государства выразил недовольство неготовностью четверти российских школ к организации горячего питания и поручил проанализировать сроки и пути решения этой проблемы.

Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.