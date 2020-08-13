Краснодарский университет МВД начал проверку после задержания сотрудников в Ставрополе

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Начальник Краснодарского университета МВД назначил проведение служебной проверки после задержания сотрудников филиала в Ставрополе, туда направлена комиссия, которую возглавил заместитель по работе с личным составом, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Начальником университета назначено проведение служебной проверки. Сотрудники выезжают в Ставрополь. Проверку возглавляет заместитель начальника университета по работе с личным составом", - сообщили в пресс-службе.

Следственный комитет России в четверг возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Задержаны 11 подозреваемых, среди них заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальники четырех кафедр и семеро слушателей указанного факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что фигуранты получали взятки в особо крупном размере за допуск слушателей факультета к экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний. Общая сумма превысила 2 млн рублей.