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Пандемия COVID-19

Власти Мордовии разрешили работу библиотек без посещения читальных залов

Книги будут выдавать по записи через сайт или по звонку

ТАСС, 13 августа. Власти Республики Мордовия разрешили возобновить работу библиотекам при условии предварительной записи и без посещения читальных залов, сообщила в четверг ТАСС министр культуры Мордовии Светлана Баулина.

"С завтрашнего дня библиотеки откроются. С учетом соблюдения мер на этом этапе выдача литературы [будет производиться] по записи через сайт или по звонку", - сказала Светлана Баулина, уточнив, что посещение читальных залов пока остается под запретом.

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По словам министра, с конца июня в Мордовии возобновили работу музеи, при этом разрешены экскурсии до пяти человек. "Театры и концертные организации пока не работают, идет репетиционный процесс. Мы ждем момента открытия, чтобы показать все постановки, которые за это время подготовили, практически у всех есть премьерные работы", - пояснила Светлана Баулина. Она уточнила, что также в Мордовии закрыты парки.

Мордовия находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Реальный сектор экономики в Мордовии работает с апреля, а работа предприятий сельхозпереработки не останавливалась, также в республике разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг. Власти Мордовии также отменили самоизоляцию для въезжающих из других регионов граждан, приняли решение о возобновлении работы бассейнов, теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха в формате индивидуальных занятий, а жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе. При этом по-прежнему необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию для приехавших из-за границы РФ, сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, действует режим самоизоляции.

По данным оперштаба, за последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, за период пандемии - 4 888 случаев, 3 768 человек выздоровели, 38 человек умерли.

Теги
РоссияМордовияПандемия COVID-19
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