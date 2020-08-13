Власти Мордовии разрешили работу библиотек без посещения читальных залов

"С завтрашнего дня библиотеки откроются. С учетом соблюдения мер на этом этапе выдача литературы [будет производиться] по записи через сайт или по звонку", - сказала Светлана Баулина, уточнив, что посещение читальных залов пока остается под запретом.

По словам министра, с конца июня в Мордовии возобновили работу музеи, при этом разрешены экскурсии до пяти человек. "Театры и концертные организации пока не работают, идет репетиционный процесс. Мы ждем момента открытия, чтобы показать все постановки, которые за это время подготовили, практически у всех есть премьерные работы", - пояснила Светлана Баулина. Она уточнила, что также в Мордовии закрыты парки.

Мордовия находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Реальный сектор экономики в Мордовии работает с апреля, а работа предприятий сельхозпереработки не останавливалась, также в республике разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг. Власти Мордовии также отменили самоизоляцию для въезжающих из других регионов граждан, приняли решение о возобновлении работы бассейнов, теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха в формате индивидуальных занятий, а жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе. При этом по-прежнему необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию для приехавших из-за границы РФ, сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, действует режим самоизоляции.

По данным оперштаба, за последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, за период пандемии - 4 888 случаев, 3 768 человек выздоровели, 38 человек умерли.