ТОР "Якутия" начали строить круглогодичный детский оздоровительный лагерь

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Круглогодичный детский оздоровительный лагерь "Полярная звезда" начали строить на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), это первый в РФ проект по созданию нового детского лагеря за последние десять лет.

"Проведены все необходимые изыскания и подготовлена проектно-сметная документация, проект успешно прошел государственную экспертизу. Параллельно ведутся подготовительные работы и начат нулевой этап строительства: ведется установка свай и перекрытий. <…> Проект в Якутии - это первый в России проект по созданию нового детского лагеря за последние 10 лет и первое концессионное соглашение на новый объект детского отдыха", - сказано в сообщении.

В АПИ считают, что центр "Полярная звезда" станет центральным и самым крупным объектом в сфере детского отдыха Якутии. Проект по созданию детского оздоровительного лагеря "Полярная звезда" реализуется в ТОР "Якутия" при содействии агентства.

"В перспективе этот проект может быть тиражирован в других регионах Дальнего Востока: уже сегодня мы прорабатываем возможность строительства аналогичных объектов в двух других регионах ДФО. Ценность проекта не только в том, что будет создана новая современная инфраструктура детского отдыха, но и в том, что им будет управлять инвестор - федеральный игрок, лидер отрасли детского отдыха, что приносит в республику новое качество услуги в сфере детского отдыха и оздоровления", - привели в пресс-службе слова гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова.

Ранее АПИ структурировало инвестиционный проект в формате концессионного соглашения с использованием нового инструмента государственной поддержки проектов ГЧП в социальной сфере. Региону была выделена субсидия для предоставления в качестве капитального гранта инвестору на создание нового объекта социальной инфраструктуры. В проект привлечена крупная федеральная компания - ООО "Национальный оператор детского отдыха". Позже правительство региона и инвестор подписали трехстороннее соглашение о реализации проекта на территории туристического кластера "Северная Мозаика" на условиях государственно-частного партнерства, а спустя год было подписано концессионное соглашение.

Объем инвестиций в проект составит порядка 1,8 млрд рублей. Будут построены четыре спальных корпуса, спортивный, образовательный и медицинский блоки, на базе лагеря будет работать центр дополнительного технического образования и онлайн-школа для реализации программ основного общего образования. В смену в оздоровительном лагере смогут отдыхать 350 детей, а в год - до 5,2 тыс. человек. В перспективе на базе "Полярной звезды" может быть создан дальневосточный оператор детского отдыха.

ТОРы на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы 20 территорий опережающего развития. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.