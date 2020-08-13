Власти Мордовии обязали сдавать тест на коронавирус граждан, прилетевших из-за границы

ТАСС, 13 августв. Власти Мордовии обязали граждан, прибывших самолетом на территорию России из-за рубежа, сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале "Коронавирус. Оперштаб Мордовии".

"Граждане РФ, самолетом прибывшие в Россию из-за рубежа, в течение трех календарных дней со дня прибытия должны сделать тест ПЦР на COVID-19 и разместить информацию о результатах на сайте "Госуслуги". При ухудшении здоровья в течение 14 дней со дня прибытия в РФ необходимо обратиться за медпомощью без посещения медицинских организаций. В случае положительного результата требуется до выздоровления (и получения отрицательного результата на COVID-19) находиться на самоизоляции и выполнять предписания врача. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане, прибывающие из иностранных государств в Россию иными видами транспорта, должны две недели находиться на самоизоляции по месту пребывания либо в обсерваторе.

Ранее власти Мордовии, которая находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, отменили самоизоляцию для въезжающих из других регионов граждан, однако продолжало действовать требование двухнедельной самоизоляции для приехавших из-за границы. В Мордовии сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте. Реальный сектор экономики в республике работает с апреля, разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг, возобновили работу бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и центры активного отдыха в формате индивидуальных занятий, а жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе.

По данным оперштаба, за последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, за весь период пандемии - 4 888 случаев, 3 768 человек выздоровели, 38 пациентов умерли.