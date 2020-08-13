Роспотребнадзор рассмотрит просьбу Минкульта об увеличении численности экскурсионных групп

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор рассмотрит просьбу Министерства культуры РФ о возможности для федеральных музеев увеличивать число человек в экскурсионных группах, а также принимать туристические группы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что министерство обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести изменения в методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. В частности, предлагается увеличить численность экскурсионных групп с пяти до 20 человек при соблюдении между участниками дистанции до 1 м.

"Роспотребнадзор получил запрос Министерства культуры России. Рекомендации могут быть скорректированы и будут проработаны с учетом эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Ранее приказом столичного департамента культуры музеям Москвы было разрешено увеличить число человек в экскурсионной группе с пяти до 20. Подведомственным музеям Министерства культуры РФ, расположенным в Москве, также разрешили расширить экскурсионные группы. Третьяковская галерея и Пушкинский музей расширили число человек в группе до 10, Музей русского импрессионизма - до 12, Музей Победы - до 15, Исторический музей - до 20.