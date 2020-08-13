На плато Укок впервые с 1958 года специалисты зафиксировали вспышку чумы животных

ТАСС, 13 августа. Специалисты Алтайской противочумной станции впервые за 62 года выявили вспышку чумы у животных, обитающих на плато Укок на территории приграничного с Монголией Кош-Агачского района в Горном Алтае. Это место популярно у многочисленных туристов, а зимой местные жители пасут здесь скот, говорится в четверг на сайте управления Роспотребнадзора Республики Алтай со ссылкой на директора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко.

"Наблюдается интенсивное расширение эпизоотической территории. Особенно тревожным моментом является выявление чумной эпизоотии (массовое заболевание чумой среди животных - прим. ТАСС) в июле текущего года на плато Укок в Кош-Агачском районе - впервые за более чем 60-летний период наблюдения с 1958 года", - говорится в сообщении.

Плато Укок, популярное туристическое место, его посещает большое количество людей, а жители села Джазатор с населением более 1 тыс. человек зимой пасут здесь скот, уточняется в сообщении.

"По Республике Алтай вакцинировали против чумы 18 090 человек, в том числе в Кош-Агачском районе - 16 500 человек, план выполнили на 100,2%", - уточняется сообщении. Также ветеринарные специалисты республики получили инструкции по профилактике чумы верблюдов, все поголовье этих животных в Кош-Агачском районе привили.

В соседней Монголии на территории пяти провинций и в городе Улан-Баторе к утру 6 августа зарегистрировали 10 случаев заболевания чумой людей, в том числе два летальных исхода. Люди заражаются чумой от инфицированных животных - при разделке добытых браконьерской охотой сурков через раны или царапины на коже, а также от укусов зараженных блох. Инфекция лечится с помощью антибактериальных средств, для профилактики эффективна вакцинация.

Плато Укок входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, оно находится на юге Горного Алтая, относится в Кош-Агачскому району, где проживает около 19 тыс. человек.