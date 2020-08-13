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Пандемия COVID-19

В Калининградской области с 18 августа разрешат работу кинотеатрам

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Кинотеатры, кафе в торговых центрах и фуд-корты в Калининградской области смогут начать работу с 18 августа с учетом требований Роспотребнадзора и 50% загрузкой. Об этом написал на своей странице в Instagram в четверг губернатор региона Антон Алиханов.

"Продолжаем постепенное снятие COVID-ограничений. На заседании оперштаба приняли решение разрешить работу с 18 августа (с учетом утвержденных рекомендаций Роспотребнадзора) кинотеатрам и кафе в ТЦ и фуд-кортов с 50-процентной загрузкой посетителями", - написал Алиханов.

По данным регионального оперативного штаба, пока в области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. До 22 августа продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. В четверг региональным ведомствам и контролирующим органам поручено ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и торговых точках.

На 13 августа в области выявлено 3 065 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 11 за прошедшие сутки. Вылечились 2 430 пациентов, умерли 56 человек. Под медицинским наблюдением остается 231 человек.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия COVID-19
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