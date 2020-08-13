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Пандемия COVID-19

Министр энергетики Мексики сообщила о заражении коронавирусом

Росио Нале находится в режиме самоизоляции и работает из дома

МЕХИКО, 13 августа. /ТАСС/. Министр энергетики Мексики Росио Нале заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в четверг в своем Twitter.

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"Я нахожусь в режиме самоизоляции из-за заражения COVID-19, - написала она. - Работаю из дома. К счастью, я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, я получаю рекомендованное лечение".

Ряд членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, ранее в текущем году заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.

К настоящему времени, согласно официальным данным, в Мексике заболели в общей сложности 498 380 человек, умерли 54 666 инфицированных пациентов.

Теги
МексикаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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