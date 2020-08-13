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В нескольких регионах России ожидаются сильные дожди

Большое количество осадков прогнозируют в Краснодарском крае

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в предстоящую пятницу в Краснодарском и Алтайском краях, в Амурской области, Приморье и северокавказских республиках. В ряде регионов они будут сопровождаться усилением ветра, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень большое количество осадков ожидается в Краснодарском крае. Там ливень, гроза, град, ветер до 20 м/ с. Во всех северокавказских республиках тоже сильный дождь. В Алтайском крае ливень, гроза, ветер до 17 м/с", - сказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, сильные дожди пройдут в ряде регионов Дальнего востока.

"Интенсивные осадки в Амурской области. Там даже очень сильный дождь, это опасное явление. Аналогичная ситуация в Приморье", - добавил метеоролог.

Теги
РоссияПриморский крайКраснодарский крайАлтайский крайАмурская область
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