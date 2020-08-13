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Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флагов Израиля и ОАЭ

Подсветку включили в честь достижения договоренности о нормализации отношений между двумя странами
Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флагов Израиля и ОАЭ
© Муниципалитет Тель-Авива-Яффо

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Здание муниципалитета Тель-Авива подсветили в четверг вечером в цвета флагов Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в честь достижения договоренности о нормализации отношений между двумя странами. Об этом сообщила израильская правительственная пресс-служба.

"После заявления премьер-министра [Биньямина Нетаньяху] о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами здание муниципалитета Тель-Авива было подсвечено сегодня вечером в цвета флагов Государства Израиль и Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.

Нетаньяху в четверг на пресс-конференции в Иерусалиме сообщил, что Израиль и ОАЭ договорились о "полноценной нормализации отношений и формальном мире". По его словам, "это включает соглашения о взаимном открытии посольств и о прямых рейсах". Ранее в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

Теги
СШАОАЭИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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