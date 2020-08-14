Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Успенский пост, установленный в преддверии праздника Успения Богородицы 28 августа, начинается в пятницу у православных верующих. В этот день также отмечается праздник в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, в народе именуемый Медовый спас.

Успенский пост продолжается с 14 по 27 августа, до дня Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и назван. По строгости соблюдения он приравнивается к Великому - без мясных, молочных и рыбных продуктов. Только 19 августа - в праздник Преображения Господня - разрешается употребление рыбы.

"Успенский пост неслучайно так же строг, как и Великий. Когда мы вступаем на поприще поста, нужно помнить, что это время покаяния и молитвы, освобождения души от груза грехов. Идея всякого поста - не только телесное воздержание, но и просветление духа. К сожалению, некоторые люди используют эти дни для похудения или очищения организма. Но следует помнить, что пост это не вегетарианство, а подвиг, который позволяет человеку приблизиться к духовному просветлению", - сказал ТАСС настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве протоиерей Кирилл Шевцов.

Медовый, Яблочный и Ореховый

На Успенский пост приходятся три праздника в честь Спасителя, которые на Руси принято называть спасами. Первый спас приходится на начало поста, 14 августа. В этот день христиане поклоняются Кресту Господню в память о необыкновенных явлениях - знамениях от святых икон во время сражений христиан против богоборцев. Эти события произошли в XII веке почти одновременно - в Византии и на Руси в войсках князя Андрея Боголюбского. С этого же дня ведется и исторический отсчет Крещения Руси в 988 году. Медовым спас стал потому, что в августе заканчивался сбор меда, и верующие, приходя на праздничные богослужения в храм, освящали новый урожай.

Яблочный спас - народное название праздника Преображения Господня, который отмечается 19 августа. События, ставшие основой этого праздника, описаны в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки. Перед тем как пойти на крестную смерть, Христос вместе с тремя учениками отправился на гору, где в его Преображении им троим была явлена его божественная природа. В этот день освящались плоды нового урожая, в частности, яблоки, откуда и пошло название этого праздника.

Третий спас - праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь, отмечается 29 августа - на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают перенесение Нерукотворного Образа Христова из Едессы в Константинополь (944 г.). Нерукотворным этот образ был назван потому, что не был написан, а отпечатался на платке, которым Иисус еще при жизни вытер лицо. Название Ореховый он получил из-за того, что в это время года начинался сбор урожая орехов. Также в этот день освящали зерна нового урожая, отсюда и еще одно название - Хлебный спас.

Празднование в Москве

Медовый, Яблочный и Ореховый спасы отметят и на природных территориях Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, специалисты Мосприроды подготовили бесплатные мероприятия, "посвященные традициям этих праздников и природным явлениям, которые их сопровождают". Они начнутся 14-го и продлятся до 29 августа.

Викторины, экскурсии, мастер-классы и другие активности ждут гостей парка "Сказка", экоцентров "Пчеловодство", "Скворечник" и "Царская пасека", ландшафтных заказников "Теплый Стан" и "Тропаревский", вольерного комплекса "Дом лани", природно-исторических парков "Покровское-Стрешнево" и "Москворецкий", а также других природных территорий.

Например, 14 августа в 11:00 праздник "Три Спаса" пройдет в рамках Зеленой школы мельника Кузьмы в вольерном комплексе природных территорий "Кузьминки-Люблино". В программе - экскурсия по дендросаду, на пасеку, экспозицию пчеловодства, к памятнику Пчеле, мастер-класс "Свечка из вощины" и "Медовая викторина".

В этот же день с 13:00 до 16:00 на природных территориях "Царицыно" проведут мастер-класс "Пчелка" из шишек и фетра, цветочное чаепитие с дегустацией меда и лекцию о пчелах. А 23 августа в 12:00 в "Экошколе Кусково" за чаем можно будет поговорить об истории Кусковского лесопарка, сортах яблонь и поделиться рецептами.