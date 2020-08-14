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Пандемия COVID-19

Reuters: вакцины от COVID-19 не будет в США до ноября

Как сообщили в американском институте здравоохранения, это связано с необходимостью масштабных клинических испытаний

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Разрабатываемые в США вакцины от коронавируса вряд ли будут зарегистрированы к ноябрю. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на главу Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза.

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По его словам, потенциальные вакцины в рамках программы американской администрации Operation Warp Speed, скорее всего, не получат одобрение со стороны регуляторов раньше, чем в ноябре - декабре. Это связано с необходимостью масштабных клинических испытаний. Как отметил Коллинз, привлечение около 10 тыс. добровольцев позволит собрать достаточно информации о безопасности и эффективности препаратов для широкого применения.

Как заявил во вторник президент Дональд Трамп, США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин. 11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала $12 млрд.

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Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичСШАРоссияТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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